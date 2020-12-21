21 декабря 2020
20 декабря 2020
19 декабря 2020

Росавиация разрешила международные рейсы из аэропорта Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Самолет. Челябинск., боинг, аэрофлот, аэропорт челябинск, баландино
Рейсы могут запустить после отмены карантина по коронавирусу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) разрешила выполнять авиарейсы в Армению, Азербайджан и Узбекистан. К ним допущены самолеты трех российских авиакомпаний, следует из опубликованного на сайте ведомства приказа.

Перевозчик Red Wings сможет выполнять полеты в Баку и Ереван дважды в неделю. Компании «Северный ветер» также дважды в неделю разрешено отправлять самолеты в узбекский Самарканд, а авиакомпании «Алроса» — один рейс в неделю до Ферганы.

«Решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам. Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов», — говорится в документе.

Международное авиасообщение может быть восстановлено после отмены карантина по коронавирусу. На сегодня международный аэропорт «Игорь Курчатов» не отправляет самолеты за рубеж.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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