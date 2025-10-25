Логотип РИА URA.RU
Самосвал раздавил иномарку с детьми на челябинской трассе. Фото

25 октября 2025 в 15:10
Легковушка сильно пострадала, врезавшись в большегруз

Легковушка сильно пострадала, врезавшись в большегруз

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Красноармейском районе Челябинской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lada Granta не уступила дорогу Mitsubishi Lancer. В результате иномарка врезалась в самосвал. Авария унесла жизни троих человек. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по региону. 

«Водитель, женщина 1974 года рождения, управляя автомобилем Lada Granta, при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной дороге. В результате произошло столкновение с автомобилем Mitsubishi Lancer под управлением девушки 1994 года рождения», — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В результате удара легковушка выехала на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовой автомобиль Howo. Погибли водитель Mitsubishi и двое маленьких пассажиров, которым было всего два и шесть лет.

Большегруз буквально раздавил легковушку

Фото: Telegram-канал Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Челябинской области

