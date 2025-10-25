Логотип РИА URA.RU
В челябинском лесу нашли потерявшегося накануне охотника

25 октября 2025 в 14:57
62-летний охотник Владимир ушел в лес с собакой

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области завершились поиски 62-летнего охотника Владимира, который пропал в лесу в районе города Верхний Уфалей. Мужчину нашли живым 25 октября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Найден. Жив», — говорится в сообщении поисковиков. 

Мужчина ушел в лес в районе города Верхний Уфалей с собакой породы русская гончая и не вернулся. На время поисков были задействованы добровольцы, полицейские, сотрудники МЧС, кинологи и местные жители. Работы велись днем и ночью.

