В челябинском лесу нашли потерявшегося накануне охотника
62-летний охотник Владимир ушел в лес с собакой
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Челябинской области завершились поиски 62-летнего охотника Владимира, который пропал в лесу в районе города Верхний Уфалей. Мужчину нашли живым 25 октября. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Найден. Жив», — говорится в сообщении поисковиков.
Мужчина ушел в лес в районе города Верхний Уфалей с собакой породы русская гончая и не вернулся. На время поисков были задействованы добровольцы, полицейские, сотрудники МЧС, кинологи и местные жители. Работы велись днем и ночью.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!