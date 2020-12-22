22 декабря 2020

Онищенко назвал главную опасность новой мутации коронавируса

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Онищенко рассказал, что появившийся вариант коронавируса является не новым штаммом, а мутацией старого вируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Мутировавший коронавирус опасен тем, что быстрее передается от человека к человеку. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

«Сегодня он (новый вариант коронавируса — прим. ред.), наверное, будет распространяться более интенсивно», — рассказал Онищенко в интервью RT. Однако он подчеркнул, что новая мутация вируса не переносится тяжелее.

Онищенко рассказал, что появившийся вариант коронавируса является не новым штаммом, а мутацией старого вируса. По словам бывшего санитарного врача, этот штамм распространялся еще в начале пандемии, когда основным местом развития вируса был Китай.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что коронавирус в результате мутаций стал дольше жить во внешней среде. Ученый считает, что в будущем вирус сможет приспособиться к минусовым температурам. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что российские специалисты выявили уже более 1,4 тысячи мутаций коронавируса, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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