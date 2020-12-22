Онищенко назвал главную опасность новой мутации коронавируса

Мутировавший коронавирус опасен тем, что быстрее передается от человека к человеку. Об этом рассказал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.
«Сегодня он (новый вариант коронавируса — прим. ред.), наверное, будет распространяться более интенсивно», — рассказал Онищенко в интервью RT. Однако он подчеркнул, что новая мутация вируса не переносится тяжелее.
Онищенко рассказал, что появившийся вариант коронавируса является не новым штаммом, а мутацией старого вируса. По словам бывшего санитарного врача, этот штамм распространялся еще в начале пандемии, когда основным местом развития вируса был Китай.
Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, что коронавирус в результате мутаций стал дольше жить во внешней среде. Ученый считает, что в будущем вирус сможет приспособиться к минусовым температурам. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что российские специалисты выявили уже более 1,4 тысячи мутаций коронавируса, передает телеканал 360.
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