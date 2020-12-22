Иммунолог назвал страшное последствие мутаций коронавируса

Коронавирус может мутировать и жить даже в минусовой температуре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Коронавирус в результате мутаций уже стал дольше жить во внешней среде, а в будущем сможет адаптироваться к жизни при минусовой температуре. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Скорее всего, вирус начал жить во внешней среде дольше, потому что новых путей передачи пока нет. Сейчас вирус плохо себя чувствует при низкой температуре, а вдруг он со временем получит возможность жить при -4 градусах? Это будет ужасно для всех», — рассказал врач «Национальной службе новостей». Однако он уточнил, что вирусу не выгодно всех убивать, так как иначе ему «негде будет жить».

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что через пять-семь лет коронавирус будет распространяться быстрее, но реже вызывать осложнения, пишет RT. Таким является новый штамм, выявленный в Великобритании. В ВОЗ считают, что это является этапом эволюции вируса и не вынуждает менять правила защиты от инфекции, уточняет агентство Nation News.