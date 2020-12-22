Иммунолог назвал страшное последствие мутаций коронавируса

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Коронавирус может мутировать и жить даже в минусовой температуре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Коронавирус в результате мутаций уже стал дольше жить во внешней среде, а в будущем сможет адаптироваться к жизни при минусовой температуре. Об этом заявил доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

«Скорее всего, вирус начал жить во внешней среде дольше, потому что новых путей передачи пока нет. Сейчас вирус плохо себя чувствует при низкой температуре, а вдруг он со временем получит возможность жить при -4 градусах? Это будет ужасно для всех», — рассказал врач «Национальной службе новостей». Однако он уточнил, что вирусу не выгодно всех убивать, так как иначе ему «негде будет жить».

Ранее инфекционист Евгений Тимаков заявил, что через пять-семь лет коронавирус будет распространяться быстрее, но реже вызывать осложнения, пишет RT. Таким является новый штамм, выявленный в Великобритании. В ВОЗ считают, что это является этапом эволюции вируса и не вынуждает менять правила защиты от инфекции, уточняет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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