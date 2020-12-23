В США готовы выплатить гражданам 2 тысячи долларов из-за пандемии

Экс-президент США Дональд Трамп долгое время не утверждал сумму выплат американцам Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Представители Демократической партии США готовы голосовать за утверждение выплат американцам от 600 до 2000 долларов в рамках помощи во время пандемии коронавируса. Об этом сообщила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

«Наконец, президент согласился на 2 тысячи долларов. Демократы готовы вынести этот вопрос на обсуждение на этой неделе по единодушному согласию», — написала Пелоси в своем twitter-аккаунте. Она подчеркнула, что экс-президент США Дональд Трамп долгое время не утверждал сумму выплат.

Ранее аналитики Высшей школы экономики (ВШЭ) заявили, что россияне недовольны финансовой поддержкой властей РФ во время пандемии. Отмечается, что самозанятые, ИП, малый и средний бизнес терпят большие убытки, а государство поддерживает семьи с детьми. Осенью 2020 года затраты на выплаты коронавирусных выплат в России достигли 142 млрд рублей, передает RNS .