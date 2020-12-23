Школьников начнут проводить через фильтр, чтобы найти коронавирус

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Единый день голосования 10 сентября 2017 года в РФ. Сургут, выборы, рамка металлоискателя, безопасность на выборах, dsjhs, голосование
Фильтр, размещенный в школах, будет сканировать лицо школьника, проверяя надета ли медицинская маска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В начале 2021 года в школах появятся «утренние фильтры», которые будут измерять температуру, распрыскивать антисептик и проверять наличие маски. Об этом рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы в правительстве не так давно приняли решение в пилотные регионы поставить так называемые утренние фильтры», — цитирует ТАСС Мантурова. По его словам, установка будет сканировать лицо школьника, проверяя надета ли медицинская маска.

Кроме этого, установка будет измерять температуру ребенка и распрыскивать антисептик на руки. В будущем у этих фильтров может появиться больше функций, рассказал Мантуров. По его словам, «утренние фильтры» появятся в школах в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что ограничения из-за пандемии коронавируса для школ и детских садов продлили до 2022 года. Правила запрещают проводить массовые мероприятия.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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