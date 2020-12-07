07 декабря 2020

Ограничения из-за коронавируса в школах продлили до 2022 года

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Отработка проведения ЕГЭ в Гимназии №2. Екатеринбург, учитель, егэ, школа, единый государственный экзамен, защита органов дыхания, коронавирус, выпускные экзамены
Правила запрещают проводить массовые мероприятия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Ограничения из-за пандемии коронавируса для школ и детских садов продлили до 2022 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020… слова «до 1 января 2021 года» заменить словами «до 1 января 2022 года», — говорится в постановлении главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Правила запрещают проводить массовые мероприятия. Общеобразовательные учреждения должны работать по специальному расписанию, которое уменьшает контакты детей. Также за каждым классом закреплен свой кабинет.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин назвал переход на удаленку эффективным способом защиты от COVID. Поэтому в столице было принято решение продлить дистанционное обучение, напоминает «Дни.ру». По словам министра просвещения РФ Сергея Кравцова, сейчас в российских школах массового заболевания учеников нет, поэтому отмена Единого государственного экзамена не планируется, пишет «Утро.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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