Тюменский чиновник попался на крупной взятке

Бывшему чиновнику грозит до 12 лет лишения свободы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Тюменской области перед судом предстанет бывший начальник одного из отделов администрации Нижнетавдинского муниципального района. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по региону. Мужчину обвиняют в получении крупной взятки.

«Завершено расследование в отношении бывшего начальника отдела администрации Нижнетавдинского муниципального района, обвиняемого в получении взятки в крупном размере», — сообщает следственное управление по Тюменской области. По вменяемой статье мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

Обвиняемый входил в состав комиссии по закупкам. Он вступил в сговор с победителем аукциона на поставку услуг по перевозкам. Тот предложил чиновнику за вознаграждение отменить уже утвержденные результаты конкурса, и провести новый аукцион, но с более приятным ценовым предложением.

После этого предприниматель передал чиновнику топливную карту крупной сети АЗС, с безлимитным количеством бензина. Обвиняемый успел потратить с нее 190 тысяч рублей. После его задержали.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области за год значительно вырос средний размер получаемых взяток. С 75 000 рублей он вырос до 195 000.