08 декабря 2020
07 декабря 2020

Средний размер взяток в Тюменской области побил рекорд

© Служба новостей «URA.RU»
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Средний размер взяток в регионе вырос с 75 до 195 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Тюменской области за год средний размер получаемых взяток вырос на 260%. Такие данные приводит пресс-служба региональной прокуратуры, со ссылкой на прокурора Владислава Московских. Если в прошлом году коррупционеры в среднем получали по 75 тысяч рублей, то в 2020-м — уже 195 тысяч.

«За 10 месяцев на территории Тюменской области зарегистрировано 399 коррупционных преступлений. Средний размер взятки составил 195 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

За аналогичный период прошлого года преступлений было больше — 427, но тогда средняя сумма взяток была в разы меньше — 75 тысяч рублей. При этом по факту предложения или получения взяток было возбуждено 215 производств, а в этом году — 122. То есть брать стали меньше, но суммы просят солиднее.

В текущем году самым популярным преступлением у коррупционеров стали мошенничества, присвоения и растраты с использованием служебного положения. Одно из крупных дел — хищение 13 миллионов рублей на контракте по водоотведению в тюменском микрорайоне Березняковский. Сейчас по этому факту ведется следствие.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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