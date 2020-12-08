Средний размер взяток в Тюменской области побил рекорд

В Тюменской области за год средний размер получаемых взяток вырос на 260%. Такие данные приводит пресс-служба региональной прокуратуры, со ссылкой на прокурора Владислава Московских. Если в прошлом году коррупционеры в среднем получали по 75 тысяч рублей, то в 2020-м — уже 195 тысяч.
«За 10 месяцев на территории Тюменской области зарегистрировано 399 коррупционных преступлений. Средний размер взятки составил 195 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
За аналогичный период прошлого года преступлений было больше — 427, но тогда средняя сумма взяток была в разы меньше — 75 тысяч рублей. При этом по факту предложения или получения взяток было возбуждено 215 производств, а в этом году — 122. То есть брать стали меньше, но суммы просят солиднее.
В текущем году самым популярным преступлением у коррупционеров стали мошенничества, присвоения и растраты с использованием служебного положения. Одно из крупных дел — хищение 13 миллионов рублей на контракте по водоотведению в тюменском микрорайоне Березняковский. Сейчас по этому факту ведется следствие.
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