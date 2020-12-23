Экономист предложил альтернативу накопительным пенсиям

Российские пенсионеры станут более зависимыми от государства после отмены накопительной части пенсии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России пора создать альтернативу системе накопительной пенсии. При этом полная отмена накопительных средств ухудшит положение сегодняшних пенсионеров. Таким мнением с URA.RU поделились проректор Академии труда и социальных отношений Александр Сафонов и президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.

До этого зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что институт накопительных пенсий в РФ будет демонтирован до 2023 года. Однако он отметил, что деньги, уже хранящиеся на счетах средства не будут затронуты.

«Рудимент обязательных пенсионных накоплений нужно демонтировать и привести законодательство к фактическому состоянию дел. Но нужна альтернатива. Оставить негосударственные пенсионные фонды как они есть, сохранить систему с личным участием граждан, сохранить корпоративную систему. И передать те средства, которые были накоплены в руки работников», — рассказал URA.RU Сафонов.

Полная отмена системы пенсионных накоплений сделает россиян старших поколений более зависимыми от государства, прогнозирует Владимир Косой. «Зависимость людей старшего возраста от государства будет усиливаться. Пенсионный фонд, пока он собирает резервы, обеспечивает какую-то независимость граждан от состояния федерального бюджета. В случае полной отмены системы пенсионных накоплений, благосостояние пенсионеров будет полностью зависеть от текущих действий государства», — сказал URA.RU Косой.

Накопительная часть пенсии была впервые заморожена в России в 2014 году. При этом работодатели продолжают платить взносы в ПФР, однако деньги идут не на накопления работников, а на выплаты сегодняшним пенсионерам. Ранее президент РФ Владимир Путин в очередной раз продлил заморозку накопительной части пенсии в России до конца 2022 года. Позднее в Госдуме оценили предложения о полном отказе от накопительной части пенсии, передает телеканал 360. Так, депутат Светлана Бессараб назвала такие идеи нелепостью.