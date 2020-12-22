Экономисты раскрыли, к чему приведет отмена накопительной пенсии

Из-за многочисленных «заморозок» накопительной части пенсии многие россияне теперь ей не доверяют Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Предложение депутатов Госдумы отменить накопительную часть пенсии и сделать ее добровольной приведет еще большему неравенству россиян из-за размера пенсий. Потребуется особая мотивация для того, чтобы новую пенсионную реформу принял каждый. Об этом URA.RU заявил бывший министр экономики России Андрей Нечаев.

Ранее в разговоре с URA.RU экс-министр труда, первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Сергей Калашников заявил, что накопительная часть пенсии бессмысленна, и для бедной страны такая система неэффективна. А глава комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов предложить сделать накопительную часть пенсии не обязательной, а добровольной, «как в других развитых странах».

«Если и вводить добровольную накопительную часть пенсий, то придется создать систему налоговых стимулов, чтобы сами люди участвовали в этой системе. Иначе есть серьезная опасность, что люди малоимущие, у которых и так будет нищенская пенсия, никаким добровольным накоплением заниматься не будут — у них сейчас и на еду денег не хватает, — считает Нечаев. — В результате мы породим и усугубим дальнейшее неравенство в стране, когда у одних будет минимальная пенсия, а у других — серьезные накопления». Однако, по мнению эксперта, с учетом низких доходов, которые последние несколько лет продолжают снижаться, и российского менталитета система может оказаться невостребованной, если ее не стимулировать, например, доплатами со стороны государства.

По мнению экономиста и финансового аналитика Виталия Калугина, в случае отмены накопительной части пенсии и ее перевода в добровольный формат, государство будет вынуждено выплатить всем россиянам «замороженную» часть. Но власти в этом не заинтересованы. «Более того, даже если бы правительство захотело вернуть все „замороженные“ накопления, они бы просто не смогли этого сделать, поскольку все средства уже выданы нынешним пенсионерам», — объяснил эксперт. При этом он подчеркнул, что добровольные накопления для россиян возможны и сейчас — никто не мешает им открыть брокерский счет и копить на старость.