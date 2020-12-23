Как изменятся правила оплаты услуг ЖКХ с 1 января

С 1 января нужно будет провести поверку счетчиков Фото: Александр Мамаев © URA.RU

С 1 января 2021 меняются правила оплаты услуг ЖКХ, например, оформить компенсацию на ЖКУ будет проще, путаница с взысканием долгов будет устранена, но, с другой стороны, вернутся и все штрафные санкции.

Субсидии на оплату услуг ЖКХ

С 1 января количество документов, требуемых для получения компенсации уменьшится (органы соцзащиты будут собирать большую их часть самостоятельно). Собственникам жилья не нужно будет подавать справку об отсутствии задолженности, так как право на субсидии получают и должники, если будет заключено соглашение о рассрочке погашения долга.

Взыскивать долги будет сложнее

Подать в суд на должников УК и поставщики ресурсов смогут только при указании «идентификатора человека»: в распоряжении истца должны быть данные паспорта, СНИЛС, ИНН и т. д. Это нововведение связано с тем, что часто повестку в суд получали посторонние люди, полные однофамильцы должников. Теперь этой проблемы не будет, пишет портал DADANEWS.

Снимут мораторий на пени и штрафы

С апреля и до конца года в России действует запрет на начисление штрафов и пени при просрочке платежей и накопленных задолженностях. С 1 января мораторий снимут, УК и поставщики ресурсов пересчитают все долги и если кто-то во время пандемии за коммуналку не платил, то его сумма его долга сильно вырастет. Для многих собственников жилья это может стать неприятным сюрпризом.

Нужно будет провести поверку счетчиков…

Во время эпидемии короновируса жильцам разрешили отложить проведение поверок приборов учета до конца года. При этом управляющие компании обязаны были принимать показания счетчиков, даже если те неисправны. С 1 января и этот мораторий будет отменен, показания с неисправных приборов приниматься не будут и плату в таких случаях начислят по тарифам, а не по фактическому потреблению. То есть, суммы в квитанциях и в этом случае могут резко вырасти.

…и газового оборудования

С 1 января будет запрещено пользоваться газовыми плитами, водонагревателями и другим оборудованием, которое не прошло поверку. За это будут штрафовать.