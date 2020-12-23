В России спрогнозировали сроки падения цен на жилье

Цены на недвижимость начнут снижаться к середине 2021 года. Такое мнение выразил аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
По его словам, ручное регулирование стоимости жилья слишком сложно и почти не работает, для этого необходимы более серьезные комплексные меры. «Если инфляция окажется не 5-процентной, а составит 4—4,5 процента, у ЦБ появится пространство для маневра, он сможет понизить ключевую ставку, а за ней вниз пойдут и ставки по кредитам. В таком случае нельзя, конечно, ждать, что цены на недвижимость резко пойдут вниз, но они вернутся на экономически обоснованные уровни баланса спроса и предложения», — цитирует экономиста «Вечерняя Москва». Если же ставку не изменят, цены на недвижимость опустятся после завершения программы льготного кредитования на 5—7 процентов, считает аналитик.
Он объяснил, что главную роль в подорожании жилья сыграло продление программы льготного кредитования, но если ее сократят, ситуация на рынке недвижимости изменится. Однако это не говорит о том, что покупка квартиры станет более выгодной. «Процентные ставки на ипотеку вернутся к среднерыночным, составив около 7,5 процента против нынешних 6,5», — заключил эксперт.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую ипотечную программу под 6,5% для покупки жилья в новостройках еще в апреле до ноября, пишет «Национальная служба новостей». После президент предложил продлить ее до середины следующего года. Тогда Мишустин подписал постановление о продлении программы до 1 июля 2021 года.
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