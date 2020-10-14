Путин предложил продлить льготную ипотеку

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Ипотеку по госпрограмме могут продлить до середины 2021 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Программу льготной ипотеки на новостройки под 6,5% годовых стоит продлить хотя бы до середины 2021 года. Такую инициативу выдвинул президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством.

«Путин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5% годовых минимум до середины 2021», — пишет РИА «Новости». Минфин РФ ранее уже подготовил проект постановления по продлению программы до конца следующего года. При этом в инициативе предлагалось вдвое увеличить сумму кредитов, которые банки смогут реализовывать по этой программе, до 2,8 триллиона рублей.

23 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил новую ипотечную программу под 6,5% для покупки жилья в новостройках. Действие программы заканчивается 1 ноября текущего года. Ранее Сбербанк и ВТБ поддержали предложение Минфина продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года, сообщает RNS.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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