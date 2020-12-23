23 декабря 2020
22 декабря 2020

В школах ХМАО отменили занятия

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школьники. Тюмень, снег, школьники, зима, дети, забор
Дети в ХМАО не пойдут в школу из-за сильных морозов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Школьники младших классов в крупных городах ХМАО не пойдут на уроки в четверг 24 декабря из-за морозов. Об этом заявили в официальной группе администрации Нефтеюганска «ВКонтакте».

«Занятия первой смены с первого по четвертый класс отменяются. На момент объявления: температура -27.2 градусов, ветер 2 метра в секунду», — сказано в группе. Похожая ситуация в Сургуте, там первая смена младшеклассников также не выйдет на занятия. В Нижневартовске холода оказались сильнее, температура воздуха — -28 градусов. Там в школу не пойдут дети до восьмого класса.

Местный гидрометцентр ожидает 24 декабря в некоторых частях ХМАО морозы до 35-40 градусов, напоминает «Национальная служба новостей». Ночью холода будут достигать -50 градусов. Такая погода сохранится до 26 декабря. В ЯНАО установилась похожая погода, из-за морозов 23 декабря парализовало крупнейший аэропорт. Примечательно, что во время холодов зимняя шапка может спасти от седины, пишет агентство Nation news.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...