В школах ХМАО отменили занятия

Дети в ХМАО не пойдут в школу из-за сильных морозов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Школьники младших классов в крупных городах ХМАО не пойдут на уроки в четверг 24 декабря из-за морозов. Об этом заявили в официальной группе администрации Нефтеюганска «ВКонтакте».

«Занятия первой смены с первого по четвертый класс отменяются. На момент объявления: температура -27.2 градусов, ветер 2 метра в секунду», — сказано в группе. Похожая ситуация в Сургуте, там первая смена младшеклассников также не выйдет на занятия. В Нижневартовске холода оказались сильнее, температура воздуха — -28 градусов. Там в школу не пойдут дети до восьмого класса.

Местный гидрометцентр ожидает 24 декабря в некоторых частях ХМАО морозы до 35-40 градусов, напоминает «Национальная служба новостей». Ночью холода будут достигать -50 градусов. Такая погода сохранится до 26 декабря. В ЯНАО установилась похожая погода, из-за морозов 23 декабря парализовало крупнейший аэропорт. Примечательно, что во время холодов зимняя шапка может спасти от седины, пишет агентство Nation news.