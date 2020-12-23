Мороз парализовал крупнейший аэропорт ЯНАО

Сразу десять рейсов, запланированных на вылет из аэропорта Нового Уренгоя (ЯНАО), не могут покинуть воздушную гавань. Как сообщили в департаменте коммуникаций аэропорта, самолеты не вылетают по погодным условиям.
Согласно электронному табло, задерживаются рейсы Салехард, Новосибирск, Тюмень Москву и Пермь, еще один запланированный рейс в Москву отменен. «Задержки рейсов связаны с погодными условиями, — прокомментировала ситуацию официальный представитель аэропорта Нового Уренгоя Анастасия Нестерова. — Один рейс отменен по техническим причинам».
Кроме того, на табло вылетов сообщается, что 24 декабря отменяется вылет в Мыс Каменный, а рейсы в Новосибирск и Бугульму задержатся. При этом рейсы на прилет 23 и 24 декабря на табло указаны без изменений.
Ранее сообщалось, что температура воздуха в отдельных районах ЯНАО в начале недели резко понизилась до -47 градусов С. Из-за этого в аэропортах начали задерживать вылеты, а жителям региона рекомендовали не покидать населенные пункты без особой необходимости.
В населенных пунктах, где температура опускается ниже -35 -40 градусов, учащимся школ рекомендовано оставаться дома. Правда, в отличии от предыдущих зим, в этот раз актировки не станут дополнительными выходными — опыт коронавирнусного дистанта показал, что дети вполне могут обучаться дистанционно.
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