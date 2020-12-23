На ХМАО надвигаются морозы до -50 градусов

В ХМАО температура ночью приблизится к 50 градусам холода Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В ХМАО на выходных ожидается похолодание — до -46 градусов, сильный снег и порывы ветра до 19 м/с. Соответствующий прогноз озвучили сервисы Gismeteo и «Яндекс.Погода».

«Днем средняя температура воздуха по округу составит от -27 до -33 градусов, однако ночью, в некоторых регионах, опустится до -46 градусов. Давление умеренное, ветра преимущественно восточных направлений, с порывами до 19 м/с. Местами сильный снег», — прогнозируют синоптики.

До конца недели температура в Ханты-Мансийске днем будет колебаться от -34 до -37 градусов, в понедельник пасмурно, сильный снег с порывами ветра до 15 м/с. Минимальная температура опустится до 43 градусов мороза. В Сургуте температура днем -38 — -43 градуса с похолоданием до -45 ночью. В Нижневартовске днем от -37 до -43 градусов, переменная облачность и небольшой снег, в понедельник — снегопад с порывами ветра до 19 м/с.

Ранее URA.RU писало, что в школах ХМАО отменили занятия. Школьники младших классов в крупных городах округа не пойдут на уроки из-за морозов. Ночью холода будут достигать -50 градусов.