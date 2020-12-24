Российский депутат отчитал министра за открытую грудь. Видео

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Заседание областной Думы. Курган, чиновники, закон, областная дума, депутаты, заседание депутатов
В ЯНАО министра отчитали за открытое декольте и запретили возражать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Якутский депутат Петр Аммосов на рабочем заседании отчитал местного министра предпринимательства и торговли Ирину Высоких за слишком открытое, по его мнению, декольте. Видео инцидента попало в Сеть.

«Я сегодня смотрел как здоровый мужчина не как выступали вы, а на открытую часть вашего тела. Это как-то нехорошо. Как мужчине красиво, но все равно», — заявил Аммосов.

Высоких попыталась объяснить, что не хочет обсуждать свой внешний вид, а заявления депутата недопустимы, сообщает telegram-канал 360. Однако спикер парламента отключил политику микрофон, заявив, что она не имеет права комментировать слова народных депутатов. Он пообещал доложить руководству о поведении министра.

В итоге перед Высоких за харассмент извинился совершенно другой депутат. Заседание проходило онлайн. На видео видно, что декольте политика не вульгарное.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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