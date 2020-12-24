Слава Марлоу попросил Гузееву найти ему жену. Видео

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Слава Марлоу боится провести жизнь в одиночестве Фото: скриншот Instagram Славы Марлоу

Битмейкер и певец Слава Марлоу (Артем Готлиб) попросил телеведущую Ларису Гузееву найти ему жену. Видеопослание он оставил в своем youtube-канале.

«Уважаемая Гузеева Лариса Андреевна, прошу вас, найдите мне жену», — заявил Марлоу. Артист рассказал, что живет один в большом доме с собакой и не хочет умирать одиноким человеком. При этом певец признался, что из-за зависти не любит смотреть на пары, целующиеся в людных местах.

Ранее в гостях у Гузеевой побывал соратник Славы Марлоу, рэпер Моргенштерн. Артист пришел на передачу «Давай поженимся», однако выпуск еще не транслировался в эфире. Также неизвестно, в каком статусе Моргенштерн посетил шоу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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