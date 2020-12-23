В ЯНАО силовики нашли закладку наркотиков в детском саду

В ЯНАО девушка прятала наркотики в детском саду (фото из архива) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ноябрьске 29-летняя местная жительница хранила наркотики в шкафчике своего ребенка в детском саду. Задержали ее сотрудники Росгвардии, сообщается на сайте ведомства. Сотрудников правопорядка вызвала заведующая детским садом.

«Заведующая пояснила, что в раздевалку детской группы вошла мама одной из воспитанниц. Женщина явно находилась в неадекватном состоянии и что-то упорно искала в шкафчике ее дочери. Посетительница извлекла из детской одежды три прозрачных пакетика с порошкообразным веществом внутри, после чего спешно покинула здание детского сада», — говорится в сообщении пресс-службы Росгвардии.

Женщину нашли быстро, по приметам, уже в своем доме. Вину отрицать она не стала. На вопрос сотрудников о содержимом пакетиков, ответила, что в них наркотики. Росгвардейцы передали жительницу Ноябрьска в городской отдел полиции. В пресс-службе УМВД Росси по ЯНАО на запрос URA.RU, было ли возбуждено уголовное дело, не ответили. Ранее URA.RU сообщало, что во время пандемии в Тюменской области увеличилось количество наркопреступлений среди подростков.