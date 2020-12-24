Жители ХМАО жалуются на таксистов, поднявших цены в мороз

В ХМАО из-за морозов цены на такси выросли в 3 раза Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сервисы Яндекс.Такси, Uber и АвтоЛига завысили цены в 3 раза из-за мороза. Об этом URA.RU рассказали жители ХМАО, которые с утра не смогли вызвать такси и опоздали на работу.

«Каждый день езжу на работу в среднем за 150 рублей, но сегодня 400 рублей и меньше не скидывается. А предложил всего один человек за 500 рублей, и тот скинул», — пишет анонимный пользователь в городском паблике «Типичный Ханты-Мансийск» «ВКонтакте». «Сбился автозапуск, машина не завелась. Пришлось ехать на такси, за 300. Опоздала, конечно, но машину жалко в такой мороз эксплуатировать», — пишет пользователь с ником Tu Eyw.

URA.RU проверило стоимость поездок в самых популярных агрегаторах. Так, 10 минут поездки в Ханты-Мансийске стоят 324 рубля. В Нижневартовске поездка по городу стоит минимум 247 рублей на момент написания новости, а тарифы «Комфорт» в сервисе ЯндексGO вообще не доступны. В Сургуте ситуация похожая — «Эконом» стоит 256 рублей, «Комфорт» — 271 рублей.

В Госавтоинспекции по ХМАО рекомендуют водителям ограничить перемещение между городами. «C наступлением низких температур окружная Госавтоинспекция рекомендует водителям транспортных средств воздержаться от дальних автомобильных поездок», — говорят там.

Ранее URA.RU писало, что на ХМАО надвигаются морозы до -50 градусов. Такой холод продержится все выходные, а к понедельнику температура поднимется до -10 градусов.