Минздрав рассказал, как изменится работа больниц в Новый год

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Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн, где оказывают помощь пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Екатеринбург, госпиталь, медик, защитный костюм, медицина, медицинский работник, врач, больница, covid-19, covid19, лечащий врач, противочумный костюм, коронавирус, противочумной костюм, красная зона, ковидный госпиталь
В Новый год медикам придется работать еще больше Фото: Анна Майорова © URA.RU

В новогодние праздники в России усилят работу медицинских организаций. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В новогодние праздники будет усилена работа медицинских организаций», — цитирует Мурашко ТАСС. Глава Минздрава призвал россиян ответственнее вести себя в праздники, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на медиков.

Отдельное внимание министр уделил употреблению алкоголя. Мурашко напомнил, что даже небольшие дозы спиртного могут вызвать обострения хронических заболеваний из-за чего человеку потребуется помощь медиков.

До этого Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в РФ остается высокой, передает телеканал 360. Однако он добавил, что количество выявляемых случаев заражения держится на одном уровне и не растет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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