Минздрав рассказал, как изменится работа больниц в Новый год

В новогодние праздники в России усилят работу медицинских организаций. С таким заявлением выступил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
«В новогодние праздники будет усилена работа медицинских организаций», — цитирует Мурашко ТАСС. Глава Минздрава призвал россиян ответственнее вести себя в праздники, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на медиков.
Отдельное внимание министр уделил употреблению алкоголя. Мурашко напомнил, что даже небольшие дозы спиртного могут вызвать обострения хронических заболеваний из-за чего человеку потребуется помощь медиков.
До этого Мурашко заявил, что заболеваемость коронавирусом в РФ остается высокой, передает телеканал 360. Однако он добавил, что количество выявляемых случаев заражения держится на одном уровне и не растет.
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