В России частично отменят ЕГЭ в 2021 году

Досрочный этап ЕГЭ отменят из-за пандемии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В 2021 году в России отменяется ЕГЭ для школьников, не поступающих в вузы. Досрочного периода проведения экзаменов не будет. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике», — заявил Кравцов «Российской газете». По его словам, экзамен будет иметь не такую строгую форму проведения, как ЕГЭ.

Ученикам, планирующим поступать в вузы, для получения аттестата нужно будет сдать только русский язык, добавил министр. ЕГЭ по математике базового уровня также отменяется. Решено отказаться и от досрочного периода проведения ЕГЭ, рассказал Кравцов. Сам период сдачи ЕГЭ пройдет с 31 мая по 2 июля.

Государственная итоговая аттестация (ГИА) по русскому языку и математике состоится в период с 24 по 28 мая 2021 года. Для девятиклассников, не сдавших экзамены в основной период, ГИА по русскому языку и математике пройдет повторно в сентябре.

Кравцов также отметил, что при проведении экзаменов будут соблюдены все меры эпидемиологической безопасности. Министр просвещения призвал всех пройти вакцинацию: «Это эффективный способ обезопасить себя, не заболеть и не пропустить экзамены. Я сам одним из первых в стране сделал такую прививку».

Ранее для школьников решили не проводить обязательную контрольную работу по истории России для допуска к ЕГЭ. В Минпросвещения РФ заявили, что этот пункт не содержится среди условий итоговой аттестации.