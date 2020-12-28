Тюменский стрелок Шамсутдинов признан виновным

Рамиль Шамсутдинов, расстрелявший сослуживцев, признан виновным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Солдат-тюменец расстрелял сослуживцев в Забайкалье

Присяжные признали тюменского срочника Рамиля Шастудинова виновным в расстреле сослуживцев в воинской части под Читой. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ТАСС. При этом коллегия присяжных признала, что Шамсутдинов заслуживает снисхождения.

«Присяжные заседатели признали виновным рядового срочной службы Рамиля Шамсутдинова, который устроил стрельбу в войсковой части в Забайкальском крае осенью 2019 года и убил восемь человек, сообщает корреспондент ТАСС из зала 2-го Восточного окружного военного суда. „Да, виновен. Единодушно“, — сказал старшина присяжных», — сообщает ТАСС.

По мнению российского юриста Павла Чикова, из-за того, что присяжные признали Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения, судья может назначить ему не более двух третей максимального срока наказания. «Он обвиняется в убийстве с отягчающими обстоятельствами (часть 2 статьи 105 УК РФ). Пожизненное лишение свободы ему назначено быть не может. Максимальный срок — 2/3 от 20 лет, то есть — 13 лет, 4 месяца», — заявил Чиков.

Тюменский срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев 25 октября 2019 года. После караула он не стал сдавать оружие, открыв вместо этого огонь по солдатам и офицерам части, в которой проходил срочную службу. Восемь человек погибли на месте. Еще двое были госпитализированы в тяжелом состоянии. Причиной своего поступка он назвал дедовщину и постоянные издевательства. В своем письме отцу, которое он написал, находясь в СИЗО, тюменец назвал службу в армии адом.