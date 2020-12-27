27 декабря 2020
26 декабря 2020
25 декабря 2020

В Челябинской области повысят плату за капремонт

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция по капремонту. Челябинск., борисов вадим
Вадим Борисов заявил, что повышение платежей является плановым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области с 1 января вырастут взносы за капремонт. Жители региона станут платить минимальный взнос в 8, 6 рубля за квадратный метр, а не 8, 2 рубля, как это было в 2020 году. Как сообщается на официальном сайте регионального оператора, изменения тарифов утверждены постановлением правительства региона.

«Такие изменения носят плановый характер, и, в соответствии с 512 законом Челябинской области, принимаются в конце года», — заявил гендиректор регионального оператора Вадим Борисов. Первые квитанции с новыми начислениями жители получат в начале февраля.

Рост платежей объяснили тем, что объемы работ, которые необходимо выполнить, «должны быть обеспечены соответствующими источниками финансирования». В 2019 году минимальный взнос за один квадратный метр составлял 7,8 рубля. В 2020 году платеж вырос до 8,2 рубля.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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