В Челябинской области повысят плату за капремонт

В Челябинской области с 1 января вырастут взносы за капремонт. Жители региона станут платить минимальный взнос в 8, 6 рубля за квадратный метр, а не 8, 2 рубля, как это было в 2020 году. Как сообщается на официальном сайте регионального оператора, изменения тарифов утверждены постановлением правительства региона.
«Такие изменения носят плановый характер, и, в соответствии с 512 законом Челябинской области, принимаются в конце года», — заявил гендиректор регионального оператора Вадим Борисов. Первые квитанции с новыми начислениями жители получат в начале февраля.
Рост платежей объяснили тем, что объемы работ, которые необходимо выполнить, «должны быть обеспечены соответствующими источниками финансирования». В 2019 году минимальный взнос за один квадратный метр составлял 7,8 рубля. В 2020 году платеж вырос до 8,2 рубля.
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