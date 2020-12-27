COVID-диссиденты в ХМАО требуют отказа от дистанционного обучения

В ХМАО родители выступили против дистанционного образования для школьников. Сообщество «Родительский отпор Югры» запустило флешмоб с плакатами «Мы не боимся коронавируса», «Нет дистанту». Фотографии и обращения они публикуют в группе объединения «ВКонтакте», где уже состоит больше двух тысяч пользователей.
«Изначально дистанционное образование подавалось как вынужденная мера в связи с необходимостью обеспечить безопасность. Но ко 2 апреля родители разобрались, что это не образование, а профанация образования и делание вида», — говорит один из администраторов группы в видеообращении.
В группе сообщества также стартовал опрос, в котором приняли участие 1 тысяча 845 человек, из них почти 75% проголосовали за традиционное очное образование без применения цифровых, электронных и дистанционных технологий. Связаться с администрацией группы по контактному номеру телефона не удалось, номер оказался недоступен
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова рассказала, что решение о форме обучения муниципалитеты должны принимать совместно со школами и родителями. Также Комарова дополнительно разъяснить муниципалитетам необходимость взаимодействовать с родительской общественностью.
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