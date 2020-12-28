Гинцбург назвал вакцину, которая защитит от COVID-19 на два года

Комбинация вакцин «Спутник V» и AstraZeneca сможет обеспечить иммунитет от коронавирусной инфекции на два года. Об этом рассказал глава Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в интервью телеканалу «Россия 24». По его словам, новая вакцина будет состоять из двух компонентов, что позволит поднять защищенность иммунитета и продлить период противовирусного действия.
«То есть клетки памяти в результате использования такой гибридной вакцины двухкомпонентной, соответственно, будут гораздо лучше образовываться, и вакцина будет защищать вакцинируемого не 3-4 месяца, а, по крайней мере, два года», — передает слова Гинцбурга РИА «Новости». Однако, по словам Гинцбурга, необходимо время, чтобы провести все необходимые эксперименты.
Ранее стало известно, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, ученые которого совместно с Минобороны РФ создали вакцину «Спутник V», получил грант на создание аналога препарата от коронавируса, которым лечился Трамп, передает НСН. Однако профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова заявила, что новые разновидности коронавируса могут снизить эффективность вакцин.
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