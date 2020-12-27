27 декабря 2020

Ученый: новые мутации COVID снизят эффективность вакцин

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Вакцины не будут полностью бесполезными из-за нового штамма коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новые разновидности коронавируса могут снизить эффективность вакцин, но не сделают их бесполезными. С таким заявлением выступила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Новые варианты вируса могут повлиять на эффективность вакцины. Допустим, станет в среднем по популяции не 99% защиты, а 91%», — заявила Баранова РИА «Новости».

Вакцины против коронавируса в любом случае не будут давать вечную защиту, подчеркнула профессор. По словам Барановой, необходимость ставить вакцину от COVID каждый год станет худшим из возможных вариантов.

Новая разновидность коронавируса была обнаружена в Великобритании в середине декабря, напоминает телеканал 360. Россия, как и многие другие страны, временно прекратила авиасообщение с Соединенным Королевством.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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