Меркель заявила, что мечтает проехать через Россию по Транссибу

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Ангела Меркель, bundeskanzlerin.de, меркель ангела, выступление с трибуны
Ангела Меркель хочет проехаться по всей России Фото: bundeskanzlerin.de

Канцлер Германии Ангела Меркель мечтает проехать по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока. Об этом политик заявила в интервью немецким журналистам.

«Мечта проехать по Транссибирской магистрали через Россию или проехать через Скалистые горы (в США) все еще остается», — заявила Меркель изданию «DB-Mobil». Мечты канцлера так и остаются мечтами, никаких конкретных планов по их осуществлению у нее нет.

Глава ФРГ подчеркнула, что ограничение свободы, в том числе и передвижений, стало для нее тяжелейшим решением во время пандемии коронавируса. Меркель назвала это вызовом демократии, но подчеркнула, что он был необходим.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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