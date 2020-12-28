Меркель заявила, что мечтает проехать через Россию по Транссибу

Канцлер Германии Ангела Меркель мечтает проехать по Транссибирской магистрали от Москвы до Владивостока. Об этом политик заявила в интервью немецким журналистам.
«Мечта проехать по Транссибирской магистрали через Россию или проехать через Скалистые горы (в США) все еще остается», — заявила Меркель изданию «DB-Mobil». Мечты канцлера так и остаются мечтами, никаких конкретных планов по их осуществлению у нее нет.
Глава ФРГ подчеркнула, что ограничение свободы, в том числе и передвижений, стало для нее тяжелейшим решением во время пандемии коронавируса. Меркель назвала это вызовом демократии, но подчеркнула, что он был необходим.
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