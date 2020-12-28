Мэры из ХМАО создали коалицию против главы района

В конфликте будут разбираться региональные власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главы поселений Ханты-Мансийского района выразили претензии главе района Кириллу Минулину и выступили против того, чтобы он продолжал работу в качестве руководителя муниципалитета. Проблемы на вверенных им территориях они описали в обращении на имя губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Об этом URA.RU рассказал глава поселения Сибирский Андрей Иванов.

«Жители поселений, в которых я избирался, категорично не хотят, чтобы он [Минулин] продолжал работать. Идет уничтожение Ханты-Мансийского района. У нас нет диалога с главой, финансирование слабейшее. Мы сами по себе, юридических консультаций никаких со стороны района нет», — объяснил Иванов.

Подписи под письмом в адрес губернатора, по словам Иванова, поставили также глава поселения Согом Григорий Полуянов, Цингалы — Алексей Козлов, Иван Воронов (глава Кедрового) и Николай Веретельников — глава Луговского. Последний в разговоре с журналистом URA.RU подтвердил свое участие в протестной акции, до остальных дозвониться не удалось.

По мнению Минулина, конкретных претензий в его адрес не поступало, а все высказывания носят эмоциональный характер. Также он рассказал, что 29 декабря состоится встреча с главами поселений и первым вице-губернатором ХМАО Алексеем Шипиловым, где ситуация будет подробно разобрана. По информации инсайдера агентства в региональном правительстве, конфликт между Минулиным и отдельными главами спровоцирован бывшими чиновниками района, которые хотят вернуть утраченное влияние и финансовые возможности. Полномочия Минулина истекают осенью следующего года.

Ранее URA.RU писало, что глава Луговского Веретельников обвинил Минулина в доведении муниципального образование до упадка и работе ради пиара. В ответ Минулин обвинил Ветерельникова в отказе от совместных проектов.