29 декабря 2020

Навальному грозит до десяти лет тюрьмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
По инкриминируемой статье Алексею Навальному грозит длительное лишение свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогеру Алексею Навальному грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Такое наказание предусматривает статья «Мошенничество в особо крупном размере», по которой в отношении него возбуждено уголовно дело.

«Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере <…>, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на четвертую часть 159 статьи Уголовного кодекса России.

Вечером 29 декабря Следственный комитет России сообщил о возбуждении в отношении Навального уголовного дела. Его заподозрили в растрате 356 млн рублей, которые были собраны некоммерческими организациями, включая «Фонд борьбы с коррупцией», путем пожертвований граждан. Деньги блогер, как считают следователи, потратил на личное имущество, материальные ценности и оплату расходов, в том числе отдыха за границей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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