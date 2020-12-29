Навальному грозит до десяти лет тюрьмы

Блогеру Алексею Навальному грозит до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. Такое наказание предусматривает статья «Мошенничество в особо крупном размере», по которой в отношении него возбуждено уголовно дело.
«Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере <…>, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на четвертую часть 159 статьи Уголовного кодекса России.
Вечером 29 декабря Следственный комитет России сообщил о возбуждении в отношении Навального уголовного дела. Его заподозрили в растрате 356 млн рублей, которые были собраны некоммерческими организациями, включая «Фонд борьбы с коррупцией», путем пожертвований граждан. Деньги блогер, как считают следователи, потратил на личное имущество, материальные ценности и оплату расходов, в том числе отдыха за границей.
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