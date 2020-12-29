Против Навального возбуждено уголовное дело о мошенничестве

Алексей Навальный стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» в отношении блогера Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Следователи установили, что для нужд нескольких коммерческих организаций, включая «Фонд борьбы с коррупцией», «Фонд поддержки средств массовой информации „Пятое время года“», «Фонд организации и координации защиты прав граждан», «Фонд правового обеспечения граждан» и «Фонд защиты прав граждан „ШТАБ“» с физических лиц в качестве пожертвований было собрано 588 млн рублей. Деньги предназначались для цели фондов.

«По данным следствия, Навальный, являясь фактическим руководителем указанных организаций, действуя совместно с иными лицами, потратил из этой суммы более 356 млн рублей на личные цели — приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов (в том числе отдыха за границей). Таким образом, собранные с граждан средства были похищены», — говорится в сообщении Следственного комитета России. Сейчас сотрудники ведомства проводят следственные действия, устанавливают обстоятельства преступления и лиц, которые к нему причастны.

Список стран, ранжированный по частоте отдыха и выводам средств с биткоин-кошельков Алексея Навального Фото: inagent.net

Ранее ФБК уже подозревали в трате денег на свои нужды. Например, в июне 2018 года телеканал « Царьград» сообщил, что Алексей Навальный и его соратник Леонид Волков якобы взяли себе 50 из 212 млн рублей, которые были пожертвованы на «президентскую кампанию». За год до этого LIFE обвинил блогера в том, что тот вводит своих сторонников в заблуждение относительно собираемых средств через систему онлайн-пожертвований с применением криптовалюты биткоин. Издание проанализировало транзакции по нескольким кошелькам штаба Навального и сравнило их с официальной отчётностью о финансировании «кампании». Расхождения между официально цифрами и выводом средств из биткоин-кошельков составили от 1,3 до 4,8 миллиона рублей. В феврале этого года « Федеральное агентство новостей» сообщало, что блогер, собиравший пожертвования на зарплаты сотрудников, в День святого Валентина свозил свою супругу в Париж.

Кроме того, на сайте «Комитета защиты национальных интересов» был опубликован список стран, ранжированный по частоте отдыха и выводам средств с биткоин-кошельков Навального. В нем оказались США, Испания, Германия, Италия, Австрия и другие. Что касается Волкова, два года назад журналисты нашли у него дом в Люксембурге стоимостью 700 тысяч евро. Позже он говорил, что здание ему не принадлежит, что он оставил его жене и детям от первого брака. Однако из выписки из земельного реестра Люксембурга следовало , что на тот момент дом принадлежал Волкову.

Выписка из земельного реестра Люксембурга Фото: Life.ru