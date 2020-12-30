Даня Милохин признался, что не знал, сколько надо платить водителю Фото: Instagram, danya_milokhin

Блогер Даня Милохин за месяц потратил 500 тысяч рублей на услуги водителя. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Водитель у меня работал. Не было такого, что я ему платил месячные. Просто ему каждый день переводил деньги за сутки. Я платил 20 тысяч рублей в день», — заявил Милохин на youtube-канале Собчак. В ответ на это, журналистка сказала, что таких зарплат у водителей не бывает. Блогер вспомнил, что его друзья говорили о том, что водитель не может столько получать, после чего Милохин решил больше не работать с ним. По словам молодого человека, он не знал, сколько надо платить водителю.

Также блогер рассказал о своих заработках. Он подчеркнул, что он получает больше, чем указано в рейтинге самых высокооплачиваемых тиктокеров в Forbes. В журнале его поставили на шестое место с доходом в 2,87 миллионов рублей.