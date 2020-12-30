Даня Милохин похвастался Собчак миллионными заработками. «Потратил 500 тысяч на водителя»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Даня Милохин признался, что не знал, сколько надо платить водителю Фото: Instagram, danya_milokhin

Блогер Даня Милохин за месяц потратил 500 тысяч рублей на услуги водителя. Об этом он рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак.

«Водитель у меня работал. Не было такого, что я ему платил месячные. Просто ему каждый день переводил деньги за сутки. Я платил 20 тысяч рублей в день», — заявил Милохин на youtube-канале Собчак. В ответ на это, журналистка сказала, что таких зарплат у водителей не бывает. Блогер вспомнил, что его друзья говорили о том, что водитель не может столько получать, после чего Милохин решил больше не работать с ним. По словам молодого человека, он не знал, сколько надо платить водителю.

Также блогер рассказал о своих заработках. Он подчеркнул, что он получает больше, чем указано в рейтинге самых высокооплачиваемых тиктокеров в Forbes. В журнале его поставили на шестое место с доходом в 2,87 миллионов рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...