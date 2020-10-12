Блогеры из TikTok зарабатывают миллионы рублей на соцсети Фото: Анна Майорова © URA.RU

22-летний Рахим Абрамов стал самым высокооплачиваемым блогером из TikTok. Его доход оценивается в 10,47 миллионов рублей.

«Рахим — один из первых российских блогеров, кто начал зарабатывать на музыке в TikTok», — пишет Forbes. На втором месте расположилась Дина Саева, которая смогла заработать в два раза меньше, чем Абрамов — 4,93 млн рублей. Однако 21-летняя девушка считается самым популярным русскоязычным пользователем TikTok. У нее 16,4 млн подписчиков.

Замыкает тройку лидеров Алексей Савко с заработком 4,81 млн рублей. 23-летний молодой человек отличается тем, что его рост составляет 136 сантиметров. В топ-10 самых богатых блогеров из TikTok по версии Forbes, попали люди, которым нет 25 лет.

Ранее сообщалось, что владеющая популярной социальной сетью TikTok китайская компания ByteDance не будет продавать Microsoft американский сегмент приложения, пишет «Дни.ру». Тем временем Минпросвещения РФ и Минцифры РФ работают над созданием соцсети для российских школьников, которая станет аналогом TikTok, передает агентство Nation News.