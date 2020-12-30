Челябинцам рассказали, как избежать штрафов в новогодние каникулы

Новогодние праздники для челябинцев пройдут в условиях ограничений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В новогодние каникулы, начиная с 31 декабря, в Челябинской области пройдут проверки на соблюдение режима повышенной готовности в развлекательных заведениях, базах отдыха и заведениях общепита. Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона, напомнив правила, которые следует соблюдать в условиях пандемии коронавируса.

«В праздники пройдут проверки на соблюдение режима, — напомнили в оперштабе. — По 10 января с 23 часов вечера до 6 часов утра запрещена работа заведений общепита. Это касается и новогодней ночи. На все каникулы запрещены дискотеки, танцевальные вечера и шоу-программы». В штабе отметили, что в рестораны и кафе, как во все общественные места, надо приходить в масках. Без маски можно находиться за столом, но при перемещении по залу маску надо надевать.

«В театрах, кинотеатрах, концертных залах надо занимать места согласно билетам. Билеты продаются при заполняемости не более 25% зала, с соблюдением социальной дистанции между группами, которые пришли вместе, — отметили в штабе. — Во время концертов нельзя танцевать в зале. Смотреть фильмы и представления надо в масках».

В ночь на 1 января также пройдут проверки загородных баз отдыха, на которые распространяется запрет о проведении банкетов после 23 часов вечера. За невыполнение правил физлиц могут штрафовать на сумму до 30 тысяч рублей, должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — до 50 тысяч рублей, юрлиц — до 300 тысяч рублей.

«Рисковать здоровьем тысяч людей в период новогодних праздников нельзя», — заявил губернатор Алексей Текслер. Кроме того, по требованию Текслера запрещены новогодние корпоративы в правительстве области. Такие же запреты ввели главы городов и районов.