В Магнитогорске будут делать бесплатные тесты на коронавирус

Бесплатное тестирование на COVID будет действовать в новогодние праздники Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В новогодние праздники жители Магнитогорска смогут сдать бесплатный тест на коронавирус. Об этом сообщили в администрации города.

«С 3 по 10 января можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус в торговых центрах города», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

3, 4, 5, 6 января с 10 до 12 часов сдать тесты можно будет в ТРК «Континент».

7, 8, 9, 10 января с 10 до 12 часов магнитогорцев будут ждать медработники в ТРК «Гостиный двор»

Такая практика в области применяется впервые. Желающим сдать тест нужно будет соблюдать меры санитарной безопасности — носить маску и соблюдать социальную дистанцию.