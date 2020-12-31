31 декабря 2020
30 декабря 2020
29 декабря 2020

В Магнитогорске будут делать бесплатные тесты на коронавирус

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бесплатное тестирование на COVID будет действовать в новогодние праздники Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В новогодние праздники жители Магнитогорска смогут сдать бесплатный тест на коронавирус. Об этом сообщили в администрации города.

«С 3 по 10 января можно бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус в торговых центрах города», — сообщает пресс-служба администрации Магнитогорска.

  • 3, 4, 5, 6 января с 10 до 12 часов сдать тесты можно будет в ТРК «Континент».
  • 7, 8, 9, 10 января с 10 до 12 часов магнитогорцев будут ждать медработники в ТРК «Гостиный двор»

Такая практика в области применяется впервые. Желающим сдать тест нужно будет соблюдать меры санитарной безопасности — носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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