Экономисты: судьба рубля в новом году зависит от одного фактора

В первый день 2021 года доллар стоит 73,88 рубля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Российская валюта может упасть до отметки в 80 рублей за доллар в конце января. Это произойдет, если новая администрация США решит усилить санкционную политику в отношении России. Об этом URA.RU сообщил экономист Никита Масленников.

«Если новая американская власть будет вводить новые санкции против России, мы можем увидеть рубль в коридоре 78-80 за доллар. Но это произойдет уже ближе к концу января, когда ребята из команды Джо Байдена рассядутся в свои кресла. Если усиления санкционной риторики не будет, то доллар так и останется в диапазоне 73-75 рублей, хотя справедливая цена для него — 70 рублей», — заявил Маслеников. По мнению эксперта, у рубля есть потенциал для укрепления позиций.

С Масленниковым согласился экономист Виталий Калугин. Однако он делает ставку не на конец, а на середину января. «Вопрос в том, получит ли Байден большинство в сенате, чтобы проводить свои законопроекты. Это станет известно уже 15 января. Если большинство будет его, это даст ему возможность проводить законы против РФ. Это негативно скажется на рубле», — сказал Калугин. Но в первой половине января рубль не ждут потрясения из-за новогодних каникул, заключили эксперты.

В первый день 2021 года доллар стоит 73,88 рубля. По итогам 2020 года российская валюта упала на 16,7%, передает RT.