01 января 2021

Космонавты рассказали, как встречают Новый год на орбите

© Служба новостей «URA.RU»
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Павильон
Российские космонавты соблюдают новогодние традиции даже в полете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новый год на МКС ставят елку и дарят друг другу подарки. Об этом рассказали российский космонавт, герой России Олег Котов и его коллега, биолог Сергей Рязанский.

«Елка — обязательна. Она есть на станции, и ей много лет. Обычно подвешивается к потолку. Развешивают украшения-растяжки. Все как на Земле», — рассказал Котов «Российской газете». Еще космонавты включают новогоднюю музыку, чтобы создать себе праздничное настроение.

Конечно, шампанское космонавты на станции не пьют даже в честь праздника, уточнил Рязанский. Зато они везут с собой дополнительные контейнеры со вкусностями и дарят друг другу мелкие подарки. Также они готовят самодельный торт. А еще в праздники космонавтам дают подольше пообщаться семьей. Однако и 31 декабря и 1 января могут оказаться рабочими днями.

19 декабря на МКС произошла утечка воздуха и станция начала терять резерв безопасности по газам. До этого на трещину в МКС уже ставили заплатку, но она не помогла, отмечает телеканал «Царьград». 31 декабря были названы сроки, когда Россия впервые отправит своих космонавтов облетать Луну, пишет деловое издание «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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