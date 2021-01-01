Космонавты рассказали, как встречают Новый год на орбите

Российские космонавты соблюдают новогодние традиции даже в полете Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Новый год на МКС ставят елку и дарят друг другу подарки. Об этом рассказали российский космонавт, герой России Олег Котов и его коллега, биолог Сергей Рязанский.

«Елка — обязательна. Она есть на станции, и ей много лет. Обычно подвешивается к потолку. Развешивают украшения-растяжки. Все как на Земле», — рассказал Котов «Российской газете». Еще космонавты включают новогоднюю музыку, чтобы создать себе праздничное настроение.

Конечно, шампанское космонавты на станции не пьют даже в честь праздника, уточнил Рязанский. Зато они везут с собой дополнительные контейнеры со вкусностями и дарят друг другу мелкие подарки. Также они готовят самодельный торт. А еще в праздники космонавтам дают подольше пообщаться семьей. Однако и 31 декабря и 1 января могут оказаться рабочими днями.

19 декабря на МКС произошла утечка воздуха и станция начала терять резерв безопасности по газам. До этого на трещину в МКС уже ставили заплатку, но она не помогла, отмечает телеканал « Царьград ». 31 декабря были названы сроки, когда Россия впервые отправит своих космонавтов облетать Луну, пишет деловое издание «Взгляд».