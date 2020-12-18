На МКС образовалась еще одна дыра

Специалисты подмосковного Центра управления полетами обратились к экипажу Международной космической станции (МКС) с просьбой помочь выявить еще одно место утечки воздуха в российском модуле «Звезда». Об этом стало известно из переговоров космонавтов с Землей. Трансляцию разговора вела НАСА.
«Мы сейчас теряем уже резерв безопасности по газам и вынуждены будем в ближайшее время эту проблему уже решить», — сказал представитель ЦУП. Он отметил, что наземные специалисты пока не знают, в какой части переходного отсека модуля находится дыра. Для экономии воздуха, возможно, придется держать переходный отсек закрытым почти все время, что затруднит работу экипажа, уточнил специалист.
Ранее на российском модуле МКС вышла из строя система получения кислорода, передает агентство Nation News. В ремонте задействованы космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер, Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавты Кристофер Кэссиди и Кэтлин Рубинс. Позже Герой России Михаил Корниенко заявил, что это не опасно для космонавтов.
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