В МВД объяснили увольнение начальника ГИБДД Москвы

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Юрия Дроганова освободили от должности по выслуге лет, уверяют в МВД Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Экс-глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был уволен по выслуге лет. Об этом сообщили в МВД.

«Дроганов снят с должности по причине достижения выслуги лет», — заявили ТАСС в пресс-службе министерства. Там отметили, что стаж дает Дроганову право выйти на пенсию, а с должности он был снят еще 4 ноября по собственному желанию.

Об увольнении Дроганова сообщалось 1 января. Одной из версий причины увольнения называли публикацию статьи, в которой утверждалось, что информация о маршрутах кортежа президента РФ Владимира Путина и ряда чиновников передается через мессенджер WhatsApp.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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