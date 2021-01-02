В МВД объяснили увольнение начальника ГИБДД Москвы

Экс-глава ГИБДД Москвы Юрий Дроганов был уволен по выслуге лет. Об этом сообщили в МВД.
«Дроганов снят с должности по причине достижения выслуги лет», — заявили ТАСС в пресс-службе министерства. Там отметили, что стаж дает Дроганову право выйти на пенсию, а с должности он был снят еще 4 ноября по собственному желанию.
Об увольнении Дроганова сообщалось 1 января. Одной из версий причины увольнения называли публикацию статьи, в которой утверждалось, что информация о маршрутах кортежа президента РФ Владимира Путина и ряда чиновников передается через мессенджер WhatsApp.
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