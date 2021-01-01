Главу столичного ГИБДД Юрия Дроганова могли уволить после публикации о секретных маршрутах президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».
«Президент своим указом снял с должности главу столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрия Дроганова. Произошло это после публикаций ВЧК-ОГПУ и BBC о том, что секретные маршруты передвижения первых лиц государства передаются по WhatsApp», — пишет канал.
Ранее сообщалось, что секретные данные о маршрутах передвижения первых лиц России собирали в течении трех лет через WhatsApp. Об этом BBC сообщили сотрудники Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД), входящего в МВД России. По данным издания, полковник полиции Анатолий Макаренков требовал от каждого командира взвода создать совместный с подчиненными групповой чат в WhatsApp и передавать туда информацию из кодовой таблицы о своем местонахождении и передвижении объектов госохраны. Спустя несколько часов Юрий Дроганов покинул свой пост. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.
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