01 января 2021

Названа причина увольнения главы ГИБДД Москвы. Она связана с маршрутами Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пешеходный переход, гибдд, сотрудник дпс, регулировка движения, жезл дпс
Спустя несколько часов после публикации Юрий Дроганов покинул свой пост Фото: Илья Московец © URA.RU

Главу столичного ГИБДД Юрия Дроганова могли уволить после публикации о секретных маршрутах президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщает telegram-канал «ВЧК-ОГПУ».

«Президент своим указом снял с должности главу столичной Госавтоинспекции полковник полиции Юрия Дроганова. Произошло это после публикаций ВЧК-ОГПУ и BBC о том, что секретные маршруты передвижения первых лиц государства передаются по WhatsApp», — пишет канал.

Ранее сообщалось, что секретные данные о маршрутах передвижения первых лиц России собирали в течении трех лет через WhatsApp. Об этом BBC сообщили сотрудники Центра спецназначения по обеспечению безопасности движения (ЦСН БДД), входящего в МВД России. По данным издания, полковник полиции Анатолий Макаренков требовал от каждого командира взвода создать совместный с подчиненными групповой чат в WhatsApp и передавать туда информацию из кодовой таблицы о своем местонахождении и передвижении объектов госохраны. Спустя несколько часов Юрий Дроганов покинул свой пост. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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