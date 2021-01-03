В Госдуме назвали санкции США против России бесполезными

Санкции против России, введенные администрацией Трампа, не повлияли ни на позицию РФ, касающуюся национальных интересов, ни на развитие отношений между двумя странами. Об этом заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что администрация Дональда Трампа проводила наиболее жесткую политику в отношении России по сравнению с другими.
«Да, действительно, эта американская администрация перещеголяла предшественников в санкционной гонке. Дало ли это какой-то результат? На позиции России, касающиеся национальных интересов, это никак не повлияло. На развитие отношений между нашими странами — тоже нет», — цитирует парламентария RT. По словам Бальбека давление на Россию вызвало реакцию, обратную ожидаемой.
Помпео отметил, что с 2017 года администрация Трампа ввела санкции в отношении более 365 персон и компаний в России. Санкционное давление продолжится. Принятый оборонный бюджет США на 2021 год предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество военных РФ и США, а также санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.
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