США утвердили оборонный бюджет, включающий санкции против России

Сенат США утвердил оборонный бюджет на 2021 год, преодолев наложенное на закон вето президента Дональда Трампа. Документ предусматривает расширение санкций против России.
«За документ проголосовали более двух третей членов верхней палаты», — передает РИА «Новости».
Оборонный бюджет предусматривает расширение санкций против российских трубопроводов «Северный поток 2» и «Турецкий поток», дальнейшие поставки вооружений Украине, запрет на сотрудничество военных РФ и США, а также санкции против Турции за поставки российских ЗРК С-400.
При этом оборонный бюджет был принят со сложностями. По словам члена комитета по вооруженным делам палаты представителей США Мака Торнберри, задержка в принятии документа была вызвана разногласиями между палатами конгресса, каждая из которых по-разному составила документ. Кроме того, пока что документ предполагает переименование американских кораблей и военных баз, названных в честь конфедератов. Президент США Дональд Трамп выступил против этого пункта и наложил вето на документ, передает «Национальная служба новостей».
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