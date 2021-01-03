03 января 2021

Мясников ответил на 10 главных вопросов о вакцине от коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от коронавирусной инфекции вакциной Спутник V (Гам-КОВИД-Вак). Москва, укол, вакцина, вакцинация, ковид, спутник v, гам-ковид-вак
Александр Мясников рассказал, кому стоит поставить прививку против коронавируса, и какого эффекта от нее ждать Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на десять основных вопросов о вакцинации против коронавируса, объяснив, грозят ли россиянам серьезные побочные эффекты и сможет ли она уберечь от тяжелого течения болезни. Соответствующий пост он опубликовал на своем telegram-канале.

Итак, вакцинация не имеет серьезных побочных эффектов и сможет уберечь от тяжелого течения болезни. Кроме того, по словам Мясникова, прививку стоит делать группам риска, но специалисты не уверены в долгосрочном эффекте препарата. Людям с обострением хронических болезней вакцинация не противопоказана, но тем, кто уже переболел COVID-19, она не нужна.

«Ее нужно делать молодым и детям в обязательном порядке? — нет, если думать только о себе. Да, если думать о других. Придётся ли ее повторять? — да. Наша вакцина хуже западной? — нет. Вы советуете делать вакцину? — да. Вакцина сможет дать нам коллективный иммунитет? — не скажу [смеется]», — написал врач.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...