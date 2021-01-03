Мясников ответил на 10 главных вопросов о вакцине от коронавируса

Врач и телеведущий Александр Мясников ответил на десять основных вопросов о вакцинации против коронавируса, объяснив, грозят ли россиянам серьезные побочные эффекты и сможет ли она уберечь от тяжелого течения болезни. Соответствующий пост он опубликовал на своем telegram-канале.
Итак, вакцинация не имеет серьезных побочных эффектов и сможет уберечь от тяжелого течения болезни. Кроме того, по словам Мясникова, прививку стоит делать группам риска, но специалисты не уверены в долгосрочном эффекте препарата. Людям с обострением хронических болезней вакцинация не противопоказана, но тем, кто уже переболел COVID-19, она не нужна.
«Ее нужно делать молодым и детям в обязательном порядке? — нет, если думать только о себе. Да, если думать о других. Придётся ли ее повторять? — да. Наша вакцина хуже западной? — нет. Вы советуете делать вакцину? — да. Вакцина сможет дать нам коллективный иммунитет? — не скажу [смеется]», — написал врач.
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