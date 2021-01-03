Бизнесмена, которому Путин дал медаль, зарубили топором

Челябинские правоохранители проводят следственные мероприятия для задержания убийцы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бизнесмен из Челябинска, владелец магазина игрушек и учредитель клуба «Дивизион» Артем Павлов убит топором. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону. В декабре 2020 года президент РФ Владимир Путин вручил Павлову медаль «Танкоград-Челябинск».

«Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство)», — сообщили в пресс-службе ведомства. Сейчас правоохранители проводят следственные мероприятия для задержания убийцы. Во время покушения Павлов находился в магазине игрушек. Бизнесмен умер от полученных ран после госпитализации.

Павлов получил от Путина медаль за мероприятия, посвященные 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Глава государства наградил клуб бизнесмена «Дивизион».