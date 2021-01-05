Храм Христа спасителя ввел ограничения для прихожан на Рождество

Посетить рождественское богослужение в храме Христа Спасителя смогут не все Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На рождественское богослужение в храме Христа Спасителя прихожане смогут пройти исключительно по пригласительным билетам. Такое решение было принято Московской патриархией из-за ситуации с коронавирусом, сообщает официальный сайт Русской православной церкви.

«В целях защиты здоровья верующих допуск в храм Христа Спасителя будет осуществляться только по приглашениям», — говорится в сообщении РПЦ. Также на сайте напомнили, что все желающие смогут посмотреть прямую трансляцию богослужения, которая будет идти в ночь с 6 на 7 января на телеканалах «Первый», «Россия-1» и «Спас», а также на официальном сайте Московской патриархии.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что видит в пандемии коронавируса божий промысел, который должен пойти на благо человечеству. По словам патриарха Кирилла, болезнь должна разрушить идеалы общества потребления и напомнить о настоящих ценностях.

Как отметил глава отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион, сейчас не во всех приходах прихожане соблюдают санитарно-гигиенические меры, утвержденные патриархом и Синодом, пишет «Национальная служба новостей». Поэтому священнослужитель рекомендовал пожилым прихожанам не посещать рождественские богослужения из-за ситуации с коронавирусом. При этом, по его словам, священники будут посещать на дому пожилых прихожан, не имеющих возможности прийти в храм, уточняет RT.