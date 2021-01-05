Страны ОПЕК+ достигли соглашения по добыче нефти в пользу России

Россия и Казахстан в феврале и марте 2021 года нарастят добычу нефти. Об этом сообщили в Минэнерго Казахстана.
«По итогам заседания странами — участницами соглашения было принято решение о продлении текущего уровня сокращения добычи нефти на февраль и март 2021 года. При этом для Казахстана и России были согласованы отдельные условия, предусматривающие поэтапное увеличение», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Минэнерго Казахстана. В феврале Москва увеличит добычу нефти на 65 тысяч баррелей в сутки, Нур-Султан — на 10 тысяч баррелей в сутки. При этом Саудовская Аравия снизит свою добычу.
Ранее страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи. Было принято решение об увеличении предложения нефти в январе 2021 года с общего увеличения добычи стран ОПЕК+ на 500 тысяч баррелей в сутки.
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