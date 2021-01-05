Врач перечислила, какие витамины могут навредить здоровью

Неограниченный прием определенных витаминов может привести к страшным последствиям. Об этом журналистам рассказала врач-эндокринолог Елена Жучкова.
По ее словам, избыток витамина D может вызывать тошноту и рвоту, проявляться зудом кожи, избытком содержания кальция в крови и отложением его в мягких тканях, почках. Передозировка витамина может в том числе вызвать у беременных патологию плода и болезни костной системы у новорожденных.
Витамин А в превышающих дозах может вызвать тошноту, проблемы со зрением, выпадение волос и дисфункции некоторых органов. Для будущих мам он опасен тератогенным воздействием на плод. Но самое страшное, по словам Жучковой, высокие дозы витамина А увеличивают риск возникновения рака легких у курильщиков. «Гипервитаминоз Е тоже встречается, но не часто. Может вызывать расстройство желудочно-кишечного тракта, чувство общей слабости, диплопию, головные боли. Передозировка витамина К, регулирующего процесс свертывания крови, приводит к распаду эритроцитов и анемии», — цитирует эндокринолога «Прайм».
Передозировка водорастворимых витаминов (группа В, витамин С) возникает при превышении рекомендованной дозы в десятки или сотни раз. Они проще выводятся из организма и меньше накапливаются, чем жирорастворимые витамин, объяснила эндокринолог.
Ранее сообщалось, что витамин А — одна из первых добавок, на которую должна обратить внимание женщина в положении. Благодаря этому витамину вырабатывается прогестерон, гормон, который отвечает за сохранение беременности. Его нехватка может обернуться бесплодием, предупреждает Nation News.
Подписывайтесь на URA.RU в