Пенсионный фонд потратит более 868 миллионов на пиар

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Пенсионный фонд России по Челябинской области. Челябинск, пенсионный фонд
Пенсионный фонд в 2021 году пропиарится за 868 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Российский пенсионный фонд потратит более 860 миллионов рублей на рекламу в 2021 году. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

«Если заключение о проведении фокус-групп будет содержать преобладающе негативные оценки респондентов (более 50%), то исполнитель обеспечивает производство иных вариантов креативных концепций», — сказано в техзадании ПФР. При этом исполнителю придется провести новые фокус-группы так, чтобы не пострадали сроки выпуска рекламы, уточняет фонд.

Последний контракт почти на 283 миллиона появился на сайте госзакупок 31 декабря. Пока он находится в стадии подачи и рассмотрения заявок. Другие два контракта на 260 миллионов и 272,5 миллиона уже нашли своих поставщиков среди десятков различных СМИ. В последний раз они были обновлены 7 декабря. Также на сайте есть отдельный контракт почти на 54 миллиона на рекламу в «Комсомольской правде».

Таким образом, ПФР потратит 868 757 338 миллионов рублей на «Оказание услуг, направленных на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации». При этом фонду могут дать право лишать пенсии граждан, которые живут за границей.

Также пенсионный фонд начнет раз в три года информировать россиян о размере их будущих пенсий, пишет RT. Большинство граждан при этом заявили, что хотели бы получать пенсию по 45 тысяч рублей, пишет деловое издание «Взгляд».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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